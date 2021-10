Juve Stabia, sorpresa col Palermo: in campo torna Eusepi

Con un occhio ai risultati (alcuni clamorosi) della domenica pomeriggio, la Juve Stabia si prepara alla sfida in programma domani sera al Romeo Menti (21.00) contro il Palermo. Ex di turno, Novellino analizza il giorno prima la sfida con i rosanero: «Una gara importante – queste le sue parole -, a cui arriviamo preparati. Abbiamo lavorato bene dopo la vittoria di Latina, e siamo pronti ad incrociare un avversario di rango. Sono dispiaciuto per quanto accaduto in questi giorni alla famiglia Zamparini, cui sarò sempre grato per l’esperienza in Sicilia, e l’opportunità di tornare in serie A, avuta qualche anno fa».

Juve Stabia, dopo la prova di Latina Lazzari prenota un posto col Palermo

Un avversario di spessore, una Juve Stabia che vuol brindare in casa ad un successo pesante: «Affrontiamo una squadra che non è partita come magari era nelle attese, ma che può creare tante insidie. Un avversario con un organico costruito bene, ma torniamo sul nostro campo, e quindi dovremo cercare di fare una grossa gara prima di tutto, e provare ad incassare i tre punti».

Davì con qualche problema fisico, ma per i rosanero una sorpresa per certi versi inattesa: «Si, avremo Eusepi che, dopo l’infortunio contro l’Avellino, è stato recuperato con qualche giorno di anticipo, e torna disponibile. La difesa a 3? Abbiamo tante soluzioni, questa è una Juve Stabia molto duttile, l’importante è l’approccio. Il nostro campionato? E’ presto per dire dove possiamo arrivare, godiamoci il momento cercando da ora di ottenere il massimo, poi si vedrà».