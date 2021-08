Juve Stabia: Panico per l'attacco di Novellino

Un attaccante per Novellino. La Juve Stabia ufficializza l’ingaggio di Giuseppe Panico: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Antonio Panico, classe ’97. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha esordito anche in A il 31 maggio 2015 nell’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo entrando a 9 minuti dalla fine.

Nell’estate del 2016 passa in prestito al Cesena in Serie B, con la quale oltre a segnare un gol (il suo primo da professionista) in 2 presenze in Coppa Italia, nel corso della stagione gioca 15 partite nel campionato cadetto. Il 31 gennaio 2018 passa in prestito al Teramo fino a fine stagione. Con la società abruzzese colleziona 8 presenze in campionato”. Queste le prime parole: “Sono molto contento di essere in questa piazza così calorosa e non vedo l’ora di iniziare a dare il massimo per questa maglia. Mi metterò subito a disposizione di mister e compagni”.