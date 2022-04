Juve Stabia penalizzata di due punti: Polcino inibito dal tribunale federale

La notizia era purtroppo nell’aria, ed inesorabile è giunta alla vigilia dell’ultima di campionato. Due punti di penalizzazione per la Juve Stabia in merito al deferimento dello scorso 4 aprile, per «…il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021 e comunque per non aver comunicato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps...».

Non è bastata al club aver cercato di dimostrare che tale adempimento non era stato possibile per l’istanza legata alla ristrutturazione del debito (la cui sentenza è attesa a giorni) ad evitare un’ammenda che, a questo punto, pesa come un macigno sugli ultimi novanta minuti della stagione regolare. Per sognare ancora di approdare ai playoff, infatti, l’undici di Novellino dovrebbe ora battere il Francavilla e sperare in un passo falso del Foggia contro l’Avellino (ancora in lizza per il secondo posto). Oltre alla penalizzazione della squadra, il Tribunale Federale ha anche disposto due mesi di inibizione per l’amministratore unico, e legale rappresentante pro-tempore, Filippo Polcino.