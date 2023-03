Juve Stabia, Pochesci dopo Francavilla: «Potevamo vincerla, riparto dalla prestazione»

Per lui il bicchiere è mezzo pieno, al di la’ della sconfitta, la sesta della sua gestione. Eppure Pochesci si tiene stretta la prestazione della Juve Stabia a Francavilla, e si coccola Pandolfi, alla terza marcatura in tre giorni: “Dispiace per la sconfitta – queste le sue parole -, ma guardo alla prova della squadra, a come abbiamo giocato. Ed allora non posso che essere soddisfatto. Avevamo delle assenze, ho dovuto impiegare D’Agostino a centrocampo, ma nonostante questo se avessimo chiuso il primo tempo con un paio di gol di vantaggio non ci sarebbe stato nulla da eccepire. Fa male perdere, ma siamo vivi e questo è quello che conta. Pandolfi? Poteva segnarne almeno un altro, se non di più. Sta crescendo, sono convinto che sarà decisivo di qui alla fine”.

Uno stop amaro: “Abbiamo avuto tante occasioni, prendendo il gol del pari su un’autorete e solo nel finale quelli della vittoria del Francavilla. Potevamo raccogliere di più, ma non serve piangere, bisogna ripartire dalla prova in campo in vista del Latina. Avessimo vinto, saremmo stati a ridosso del Monopoli. Mi tengo la prestazione e guardo avanti”.