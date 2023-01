La Juve Stabia ha scelto. Sarà l'ex Ternana e Carpi Sandro Pochesci, a prendere il posto dell'allenatore dimissionario Leo Colucci. Dopo il successo di Viterbo, che ha chiuso un fine settimana infuocato in casa gialloblu, la società ha definito in tempi brevi la questione legata alla conduzione della squadra, in un momento delicato della stagione e soprattutto a poche ore dalla chiusura del mercato. Il comunicato ufficiale del club arriva nel pomeriggio, nello staff stabiese entrano anche il preparatore atletico Giacomo Cofano e i collaboratori Fabrizio Durante e Daniele Persico.

Pochesci ha già diretto il primo allenamento ieri mattina. Per lui un contratto fino al 30 giugno, con opzione per l'eventuale rinnovo legato al rendimento della squadra ma anche al piazzamento nella griglia play-off. Non ci sarà però, se non tra qualche giorno, la presentazione ufficiale del tecnico: tutta la dirigenza stabiese, infatti, dal diesse Di Bari al direttore generale Polcino, è a Milano per concludere le trattative di un mercato che fin qui ha visto solo uscite: Tonucci, Sarri, Della Pietra, Maresca, Erradi, con Santos e Bentivegna esclusi dalle ultime convocazioni, di Colucci prima e di Lucenti domenica, e ormai ai titoli di coda. Pochesci, dal canto suo, ha potuto conoscere la squadra al Menti già ieri, ma potrà presentarsi ai nuovi tifosi mercoledì in occasione del big match del Menti contro il Crotone, in cui la Juve Stabia è chiamata a confermare quanto di buono palesato a Viterbo, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale e dell'unità del gruppo.

Noto nell'ambiente calcistico soprattutto per il carattere vulcanico, per essere uno senza peli sulla lingua, il nuovo allenatore stabiese vanta già esperienze importanti, in piazze calde come Terni (in B), Carpi e Caserta e torna in serie C dopo un anno di pausa, convinto dalla bontà del progetto tecnico proposto dalla Juve Stabia ma anche dall'opportunità di tornare nel giro che conta in una piazza dal grande blasone.

Il mercato aperto, dunque, risolta la questione tecnica, sembra essere in queste ultime ore la priorità del club dei fratelli Andrea e Giuseppe Langella. La necessità, soprattutto, di mettere a disposizione di Pochesci almeno due o tre calciatori per completare una rosa che, a questo punto, potrebbe essere anche un po' stravolta dal dettame tattico di Pochesci. Noto anche per essere l'inventore del 3-3-1-3, tanto per capire la propensione al gioco d'attacco, le sue squadre hanno quasi sempre impiegato un 4-2-3-1 o un 4-2-1-3, mentre la Juve Stabia di Colucci ha costruito le sue fortune e il piazzamento in classifica sul 4-3-3. Serve un difensore: Cinaglia e Caldore (e il giovane Vimercati, impiegato col contagocce fino ad oggi) sono gli unici centrali nella rosa. Ma soprattutto urge, e sarà forse la trattativa più difficile, un attaccante in grado di garantire un congruo numero di reti dopo i flop dei vari Santos, Pandolfi e soprattutto Zigoni. I tifosi restano in attesa, incuriositi dal nuovo allenatore, che da avversario ha sempre dato filo da torcere alla Juve Stabia, ma anche delle prossime mosse della dirigenza, chiamata a confermare coi fatti di avere ben chiare le idee+.