Juve Stabia, Pochesci osanna Zeman ma chiede la prova della verità

L’ultima spiaggia? Stando alle parole del club no, ma Pochesci, alla vigilia della sfida tra la sua Juve Stabia ed il Pescara del nuovo corso targato Zeman alza la voce e chiede il massimo ai suoi per provare a chiudere il ciclo terribile con un calendario che nella sua gestione ha opposto i gialloblù a tutte le prime della classe, e puntare ad un finale in crescendo: «Affrontiamo una grossa squadra come il Pescara che inizia il nuovo ciclo con Zeman. In Abruzzo lui è come Padre Pio a Foggia, e sono certo che ci daranno filo da torcere. Arriva l’allenatore per antonomasia e tutti vorranno metterci qualcosa in più».

Dalla carota al bastone, l’allenatore bacchetta i suoi: «Non ci sto ad una partita finita al 19’, come accaduto col Catanzaro. In questo periodo, a Foggia, con Taranto, Crotone, non abbiamo fatto male, a dispetto dei risultati. Voglio cuore, determinazione, cose semplici. Se si sbagliano i gol facili non possiamo metterci a giocare di tacco».

Pochesci fa autocritica: «So bene di non aver dato niente a questa squadra. Non è nel mio carattere, devo metterci di più, tutti dobbiamo metterci di più. Compattiamoci, dimostriamo che noi siamo la Juve Stabia, una società blasonata, una piazza importante in serie C. E poi dobbiamo far tornare sui propri passi Andrea Langella, a cui ho scritto in questi giorni. E’ amareggiato, a noi fargli tornare l’entusiasmo».