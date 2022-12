Juve Stabia, domani il posticipo: Colucci torna nella "sua" Cerignola

Per lui non può essere una gara come le altre. In primis perché chiuderà il girone di andata, con la sua Juve Stabia saldamente al quarto posto, complice anche la sconfitta del Giugliano col Crotone, sia perché lo stop del Pescara potrebbe mettere, in caso di successo, persino il terzo posto nel mirino, ma soprattutto perché a Cerignola Leonardo Colucci è semplicemente di casa:

«Non avevo ma giocato da avversario, calcisticamente sarà la prima volta che torno “a casa”. Anche se per novantacinque minuti non potrò che dare il massimo per la mia squadra, è innegabile il legame forte con la mia terra. Se sono arrivato in serie A è anche grazie alle 116 presenze con la maglia del Cerignola».

Ad un tiro di schioppo dallo stadio, il tecnico gialloblù sente, eccome, la partita. «Abitato a venti metri dal “Monterisi”, ed è normale tenere tanto a questo confronto. Ma attenzione, affrontiamo una buona squadra, lo abbiamo visto anche in coppa Italia, che sta attraversando un buon periodo. Anche se la Juve Stabia sta bene, sarà tutt’altro che una passeggiata».

Il dubbio maggiore è su Cinaglia, tornato col gruppo, assente ancora, invece, Tonucci, anche alla luce dell’ottimo rendimento da centrale di Altobelli. Il difensore potrebbe restare ancora a riposo, magari in panchina, per non rischiarlo alla luce dell’incontro ravvicinato del 23 contro la Gelbison, al Menti, per la prima del girone di ritorno. In attacco salgono ancora le quotazioni di Zigoni che sembra aver superato nelle gerarchie Santos, con la speranza che possa sbloccarsi all’ultimo turno del girone di andata, per guadagnarsi la conferma in vista di una seconda parte del torneo quanto mai intensa per i colori della Juve Stabia.