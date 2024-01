Con la grinta di Pagliuca e il cuor di Leone. Punta tutto su due rientri pesanti la Juve Stabia, per la sfida di oggi (ore 16.30) a Potenza. Il ritorno del tecnico in panchina, dopo i due turni di squalifica, e del metronomo del centrocampo (assente nel derby con il Giugliano) rappresentano un valore aggiunto per l'undici stabiese, chiamato dopo tre pareggi consecutivi a rialzare la testa e riprendere la corsa che l'ha condotta in vetta alla classifica. «Dobbiamo essere bravi a concentrarci sul presente dice alla vigilia l'allenatore -. Veniamo da tre pareggi che non ci hanno soddisfatto a pieno per come sono arrivati e dobbiamo guardare oltre. Rocambolesco quello col Monterosi, meritato quello di Avellino; col Giugliano avremmo meritato qualcosa di più, ma preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno, con la consapevolezza di aver mosso sempre la classifica».

Per il Potenza una gara decisiva, per la Juve Stabia una sorta di spartiacque, con l'Avellino che si è avvicinato pericolosamente, per dare uno scossone al campionato e soprattutto a quanti, in queste settimane, hanno parlato di squadra in crisi: «Tre pareggi in ventidue partite possono starci, questo ci deve dare consapevolezza di un valore che abbiamo come squadra. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo, e sono contentissimo di quello che i ragazzi stanno dando in settimana. Con lo staff lavoriamo in sintonia, questo ci ha portato a risultati importanti. Sappiamo tutti da dove siamo partiti, ma anche da dove arriva il primato in classifica. Non dobbiamo guardare agli altri, dobbiamo pensare a noi stessi, a quello che dobbiamo e possiamo fare. Siamo sereni, nel mezzo di un'opera da completare, e non parlo solo della classifica, ma anche delle nostre ambizioni. Per cui testa alta e pensiero solo al Potenza, anche per i nostri tifosi». Una sfida in cui potrebbe essere riproposto il modulo di domenica scorsa nel derby col Giugliano, con un tridente alto con maggior peso e, ritrovata la compattezza in difesa, provare a scardinare i lucani per un balzo avanti in classifica: «Non abbiamo ancora deciso, ma di certo potrebbe essere una soluzione. Vedremo, vogliamo valutare se serve maggiore fisicità in attacco, se magari possiamo giocarcela diversamente rispetto alle altre partite. Faremo le nostre valutazioni in queste ultime ore prima della sfida».

I dubbi veri riguardano l'impiego di uno tra Baldi ed Andreoni come esterno a destra di difesa, mentre a centrocampo con il ritorno di Leone (e la partenza di Maselli, ceduto al Giugliano), non dovrebbero esserci novità sostanziali con Romeo e Buglio a completare il reparto. Due le alternative, invece in avanti. Mosti dietro Candellone e Piovanello, oppure il tridente con Adorante al centro del reparto, con lo stesso Candellone spostato a destra come in altre occasioni: «Siamo sereni chiude Pagliuca -, siamo consapevoli della nostra forza, della nostra solidità, ed anche alla luce delle ultime prestazioni ce la giocheremo come sempre col morso sul metro cercando di ottenere il massimo possibile, pensando solo a quello che dipende da noi, senza guardare agli altri. I conti vanno tirati solo alla fine».