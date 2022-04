Juve Stabia a Potenza per i play-off, Novellino: «Centreremo l'obiettivo»

Vigilia di passione per la Juve Stabia, che a Potenza prova a blindare i play-off. Nel penultimo turno della stagione regolare, i gialloblù di Novellino saranno di scena contro i lucani per cercare di portare a casa tre punti pesanti, in attesa, la prossima settimana, dell’eventuale penalizzazione dopo il Deferimento dei giorni scorsi per il mancato versamento di ritenute dello scorso campionato: «Una gara importante – lo conferma anche il tecnico stabiese -, in cui sappiamo di giocarci tanto. Abbiamo lavorato bene, sto cercando di tenere i ragazzi attenti solo all’aspetto sportivo, tenendo il resto fuori, proprio perché siamo alla fine e ci giochiamo un’intera stagione in queste due partite».

Un Potenza che fa paura: «Rispetto – precisa Novellino -, a Torre del Greco hanno disputato una grande partita, stanno bene, e ci daranno filo da torcere. Ma noi dobbiamo giocare da Juve Stabia, consapevoli non solo del valore dell’avversario, ma soprattutto del nostro. Stiamo bene, se siamo convinti e scendiamo in campo con il giusto approccio mentale, sono convinto che riusciremo a conquistare l’obiettivo minimo dei play-off».