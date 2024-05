Juve Stabia in Serie B, premiata dal sindaco Manfredi: «Un plauso ad una grande impresa»

Ancora un premio per la Juve Stabia, ricevuta a Santa Maria la Nova dal sindaco Manfredi che ha conferito il riconoscimento alla società del presidente Langella per la promozione in serie B: «Un grandissimo grazie al presidente Andrea Langella, all’allenatore Guido Pagliuca e soprattutto a questi ragazzi per la grande gioia che hanno regalato non solo a Castellammare di Stabia, che torna sui palcoscenici importanti che merita, ma anche a tutti noi cittadini metropolitani. Questa vittoria è anche il segno che nell’area metropolitana di Napoli si possono costruire realtà di successo».

La cerimonia si è svolta questo pomeriggio nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli. Accanto al Sindaco, a tributare i riconoscimenti il Consigliere metropolitano delegato allo Sport, Sergio Colella.

«A nome di tutta la Città Metropolitana, voglio ringraziare questi ragazzi fantastici – guidati da uno staff tecnico competente e preparato e da una struttura societaria che ha saputo costruire un gruppo vincente – per le grandissime emozioni che hanno regalato a una città importante come Castellammare e a tutta l’area metropolitana, che ha gioito, insieme ai tifosi stabiesi, per questo straordinario traguardo raggiunto».