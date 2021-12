Juve Stabia, prima di ritorno con l'Andria Sottili: «Al Menti non si passa»

Vuole la chiusura col botto, ed alla squadra ha chiesto massimo impegno, nonostante le assenze importanti soprattutto nel reparto difensivo. Si chiude contro la Fidelis Andria, questa sera al Menti (21.00), il 2021 della Juve Stabia che, con il “rompete le righe”, potrà godere di qualche giorno di riposo prima della ripresa del campionato, il 9 gennaio con la trasferta ad Avellino.

Sottil vuole novanta minuti sullo stesso spartito della gara col Potenza: “A Francavilla abbiamo disputato forse il migliore primo tempo in esterna della mia gestione, ma abbiamo pagato errori grossolani che non voglio più rivedere – ha detto alla vigilia della sfida che apre, di fatto, il girone di ritorno in serie C -. Questa sera mi aspetto concretezza, attenzione, e soprattutto che la squadra possa uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato davvero tutto, di averle provate fino alla fine, e possibilmente con i tre punti che ci consentirebbero di iniziare bena la seconda parte di stagione”. Assenti ancora Troest, Schiavi, Squizzato, Lipari, Caldore e Scaccabarozzi, dovrebbe tornare Tonucci, sia pure a mezzo servizio: “Non possiamo certo fasciarci la testa – prosegue il tecnico stabiese -, affrontiamo un avversario con una rosa di valore, a prescindere dalla classifica. E’ una squadra esperta, e sono convinto che ci daranno filo da torcere, ma al Menti, soprattutto alla luce delle difficoltà che abbiamo fuori casa, non possiamo perdere punti per rientrare nel lotto delle squadre che si giocheranno i play-off”.