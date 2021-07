Juve Stabia, Rubino si presenta: «Voglio calciatori con la cazzimma»

La Juve Stabia comincia a muoversi, sia pure con molto ritardo, e con la presentazione ufficiale del neo diesse, Raffaele Rubino, pone una pietra importante per l’avvio della nuova stagione. A due giorni dal raduno della squadra di Novellino, dunque, ecco il terzo direttore sportivo dell’anno, dopo gli addii di Pavone e Marra Cutrupi.

Ex calciatore, ex dirigente del Trapani che contese ai gialloblù la serie B solo tre anni or sono, Rubino sembra determinato e già pronto a tuffarsi nel mare del mercato:«“Sono contento di quest’opportunità – le sue prima parole durante la conferenza di presentazione e come me mi auguro di poter mettere a disposizione dell’allenatore gente motivata, determinata, con la giusta “cazzimma” per indossare una casacca blasonata come quella della Juve Stabia».

Neppure il tempo di finire, il cellulare diventa rovente con le tante partenze dei calciatori in prestito lo scorso anno e quella eccellente di Marotta, c’è da allestire la rosa che partirà per il ritiro di Rivisondoli il 24: “C’è tanto da fare, ma so dove sono e ho le idee chiare. Novellino e i playoff? È un tecnico esperto, è giusto abbia ambizioni, ci attende un torneo difficile, ma ci faremo trovare pronti».