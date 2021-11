Juve Stabia, il rammarico di Sottili: «A Catanzaro avremmo meritato di più»

C’è rammarico in casa Juve Stabia. Un punto pesante, quello di Catanzaro, che consente persino di riagguantare il decimo posto in classifica, primo utile per i play-off, ma l’andamento della gara ha raccontato ben altro: “Dispiace, e non poco – queste le parole di Sottili -, avremmo meritato molto di più. Abbiamo creato tantissimo, ma dobbiamo imparare ad essere più bravi nel concretizzare. Purtroppo ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta, ma l’aver costruito almeno sei, sette palle gol, mi lascia guardare al prosieguo con serenità. Abbiamo creato problemi ad una squadra molto forte, che fino a qualche settimana fa sembrava poter essere l’outsider del Barti, e questo ci deve dare orgoglio, ma anche spronare a fare ancora meglio nel dare continuità ai nostri risultati”.

Il gol di Della Pietra, un vanto per il settore giovanili: “Sicuramente. E’ un ragazzo interessantissimo, a cui auguro davvero ogni bene. Deve essere bravo ad avere fame di migliorare, non accontentarsi, perché ha davanti ancora tutta una carriera, questo torneo può essere il suo trampolino”.

Tornano Eusepi, torna Bentivegna, il prossimo appuntamento lunedì 29 in posticipo col Taranto al Menti: “Una gara importante, sono contento di aver ritrovato calciatori che alla vigilia sembravano out. Ora ci riposiamo, cercando di arrivare al meglio alla sfida di lunedì per trovare un risultato importante in casa”.