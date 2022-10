Juve Stabia a rapporto da Colucci: «Dov'è la "cazzimma"?»

La crisi di gioco è ormai certificata. Al di la’ della sconfitta più che meritata a Catanzaro contro lo schiacciasassi del campionato. La Juve Stabia stenta a ritrovarsi, sperando nella svolta, domenica, contro il Pescara, i gialloblù si ritrovano al Menti e provano a far quadrato e gruppo. Colucci, dal canto suo, proprio non ci sta: “Mi dispiace – spiega -, ci sto male. Lavoriamo, lavoriamo, ma se su certi errori possiamo apportare correttivi, la “cazzimma”, come piace a me, non la si compra all’Esselunga. L’errore lo capisco, il rigore inventato no, anche perchè al Catanzaro non servono aiutini da nessuno. Il vero problema è che non diamo abbastanza. Non vinciamo i duelli individuali, ed ovviamente questo ci complica la vita. Il modulo? Abbiamo tanti attaccanti esterni, da Silipo a Bentivegna e D’Agostino, ma poi lo devi saltare l’uomo, e la palla devi metterla in mezzo...”. Il 3-5-2 sembra bocciato dopo appena due turni: “Sono d’accordo che con questo modulo le cose sono peggiotare in attacco. Quando cambi da qualche parte si finisce per penalizzare qualcuno... Ma al di la’ di tutto, se non corri, in campo, non sono i numeri a fare la differenza. Abbiamo qualità, ma non la mettiamo sul banco. Dobbiamo fare meglio, ci lavoriamo, sono convinto che ne usciremo”.