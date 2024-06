Juve Stabia, rebus Lovisa: il diesse incontra il presidente del Catanzaro: addio vicino?

Rischia di diventare il tormentone dell'estate. Lovisa va via? Resta? Giorni in cui il direttore sportivo della Juve Stabia, il più giovane della serie B sembra essere tentato, nonostante la firma, lo scorso marzo, di un biennale col club del patron Langella, da numerosi club dopo l'ottimo lavoro svolto lo scorso anno.

Ieri, come riporta la pagina Facebook «C'è solo il Catanzaro», il dirigente ha incontrato il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, il primo a puntare su di lui per il prossimo torneo cadetto dopo l'amarezza dell'eliminazione ai play-off.

In queste ore avrebbe anche un appuntamento di massima con la Salernitana che vorrebbe affidargli la ricostruzione dopo la retrocessione dalla serie A.

Per ora lui tace, il club anche, la piazza, però, comincia a spazientirsi, chiedendo chiarezza in un momento delicatissimo della stagione, in cui va costruita la squadra che sarà chiamata a mentenere la categoria appena conquistata.

Un silenzio che, in un primo momento sembrava nascondere la certezza di un accordo firmato, e di una stretta di mano che dovrebbe valere, nel calcio, come nella vita, più di ogni altra cosa. Ore calde, comunque, in cui potrebbe decidersi del futuro del diesse, chiamato magari a chiarire la propria posizione, se magari a dettere le sue scelte potrebbe essere una piazza più ambita, o il budget a disposizione. Oggi un incontro con la dirigenza che potrebbe mettere la parola fine alla querelle. In un modo o nell'altro. Per ora un piccolo scricchiolio, che potrebbe diventare un vero terremoto in casa Juve Stabia...