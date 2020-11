Spider Ripa alla Juve Stabia. Si, forse, chissà… Non è passata in sordina la presenza dell’ex attaccante di Sorrento e Juve Stabia, Francesco Ripa, al Romeo Menti in questi giorni. Ufficiosamente l’attaccante avrebbe chiesto la disponibilità al club di allenarsi, essendo svincolato, ed in cerca di una squadra per il prossimo anno, ma in tanti hanno subito ipotizzato, viste le difficoltà della squadra di Padalino sotto rete, di un suo possibile ingaggio. La squadra, concentrata sulla sfida di sabato con la Viterbese, anticipata alle 15, spera anche nel ritorno di Cernigoi, fermo in infermeria la scorsa settimana, per avere nuove alternative in fase di realizzazione.

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA