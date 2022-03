La Juve Stabia si gode il ritorno di Tonucci: «Vogliamo un gran finale»

Un gol da bomber vero, la gioia, poi la dedica ad Umberto Eusepi, costretto alla tribuna dalla vicenda che lo vede protagonista di uno stop forzato per la presunta assunzione di sostanze proibite. Denis Tonucci torna in campo e si riprende la scena dopo l’infortunio e tanta panchina: «Sono felice per il ritorno – queste le sue parole dopo il gol al Catanzaro -, e spero di poter essere sempre utile alla squadra. So bene di aver avuto diversi problemi legati a noie fisiche, ma voglio essere protagonista in questa fase finale. Dopo il ritorno di Novellino la squadra aveva fatto bene, giusto non cambiare, anche perché qui possiamo sentirci davvero tutti titolari».

Un’esultanza mostrando il volto in stile Bonucci: «Era una dedica a chi parla male di me. Conosco i miei pregi ed i miei limiti, ma quando ad impegno nessuno deve permettersi di criticare il sottoscritto». Un gol per il compagno: «Siamo vicini ad Eusepi, crediamo a quanto ci ha detto, e speriamo davvero di riaverlo in campo quanto prima, è fondamentale per noi, la sua esperienza, e la sua capacità di vedere la porta non hanno eguale».

Il futuro potrebbe essere ancora in gialloblù: «Lo spero. Mi sono ridotto l’ingaggio per allungare il contratto. Qui sto benissimo, se poi la società mi dirà altro, vedremo il da farsi». La difesa a tre con Troest e Caldore la novità della gara col Catanzaro, Tonucci promuove la scelta di Novellino: «Abbiamo tutti e tre le giuste caratteristiche per farla. Fino al loro gol davvero non era passato uno spillo. Potrebbe essere un’opportunità per variare modulo all’occorrenza. Al mister decidere, ovviamente».