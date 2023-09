Juve Stabia, Romeo abbatte il Potenza: «Che emozione il gol sotto la curva

Due gol, la commozione per la dedica al nonno che non c'è più, il sorriso di Federico Romeo è il volto del sole che torna a risplendere sul Menti dopo il successo col Potenza ed il primato in classifica: «Un'emozione unica - queste le sue parole -, un gol a Castellammare, il boato dello stadio, nella mia piccola carriera non avevo mai vissuto un'esperienza del genere. Tutto bellissimo». Paole al miele per il nuovo bomber gialloblù, alla prima doppietta, che ricorda i mesi trascorsi per costruire un gruppo ormai granitico: «Ho firmato il 7 luglio - spiega -, e non vedevo l'ora di iniziare a lavorare, di tuffarmi in questa nuova esperienza. Sapevo che Castellammare poteva essere la grande occasione, sono felicissimo della scelte fatta, ed ora ci godiamo il momento».

Sempre coi piedi ben saldi a terra: «Assolutamente.

Siamo un bel gruppo, ma sappiamo bene qual è l'obiettivo stagionale, per cui non facciamo voli pindarici. Per questo dobbiamo subito archiviare il Potenza e pensare alla sfida di lunedì sera. A Cerignola sarà tutt'altro che facile, ma siamo in un buon momento e dobbiamo mettere fieno in cascina».