Un gol da tre punti, l’exploit che accende… il Menti. Niccolò Romeo ha conquistato Castellammare, con il gol alla Tritium, in coppa, ma soprattutto con l’inzuccata nel recupero contro il Francavilla, che ha consentito ai gialloblù di Padalino di conquistare il primo successo in casa del campionato. Un gol, la festa coi compagni, la corsa sotto i balconi dietro la Tribuna Varano, dove erano assiepati i tifosi: “E’ stato bellissimo ed emozionante – queste le parole del bomber stabiese -, ed ancora di più la corsa verso i tifosi che, sia pure dall’esterno dello stadio ci fanno sentire il proprio calore. E’ una cosa inusuale, ma ci dà forza”. Una Juve Stabia in crescita, tra coppa e campionato, in attesa del derby con l’Avellino di lunedì 19: “Dopo un lungo tour de force possiamo rifiatare, ed una settimana di lavoro normale. Ci prepariamo ad un derby caldo, e per me che non avevo mai giocato in Campania è una cosa nuova. Una sfida importante, sappiamo quanto ci tengano i tifosi, andremo a giocarcela a viso aperto. Come a Catania, ma sperando in un epilogo diverso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA