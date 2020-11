Tre punti, il terzo gol di Romero, la Juve Stabia apre col sorriso la settimana che l’accompagnerà al terzo derby stagionale, quello di domenica con la Paganese. Il bomber torna a gioire dopo un periodo di appannamento, con il rinnovato entusiasmo di voler essere ancora protagonista dei gialloblù: “Purtoppo la mancanza del gol nelle ultime settimane mi era pesata, e non poco – ammette Romero -. Purtroppo quando si arriva sotto rete e non si segna è normale che le colpe siano addossate prima di tutto agli attaccanti. Sono contento di essermi sbloccato, ho avuto anche l’occasione per impinguare contro la Viterbese, ma tutta la squadra ha dato il massimo, lasciandosi alle spalle un momento di appannamento”.

Un gol la tranquillità ritrovata, Romero guarda al derby: “Stiamo disputando un buon campionato, le vittoria non possono che portare entusiasmo. Il successo di domenica può essere una svolta per noi, sono convinto che nelle prossime settimane centreremo risultati importanti per tenerci agganciati alle zone alte della classifica. Domenica ci attende un test importante da non fallire”.

