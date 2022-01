Juve Stabia, Rubino completa l'attacco con l'esterno De Silvestro

Il suo nome era sul taccuino di Rubino da diversi giorni, dopo la partenza d painco serva une sterno per completare l'attacco della Juve Stabia di Sottili. Con De Silvestro l'ultimo innesto del mercato di gennaio dei gialloblù arriva a poche ore dalla sfida del Menti con il Foggia di Zeman: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo dall'Unione Sportiva Grosseto 1912, dell'attaccante Elio De Silvestro, classe ’93. Il calciatore, originario di Formia, è cresciuto calcisticamente nella Juventus e ha vestito le maglie anche della Pro Vercelli, del Carpi, della Reggiana, del Lanciano, del Pavia, dell'Ancona, del Siracusa e del Gubbio. "L'arrivo a Castellammare di Stabia - ha detto De Silvestro -, è per me una grande opportunità. Cercherò di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi della squadra". Il calciatore ha scelto l'11 come numero di maglia.