Juve Stabia, Russo non ha dubbi: «Col Bari per restare tra le grandi»

Il momento positivo rilancia la ambizioni della Juve Stabia. Dopo il successo di Bisceglie che ha consentito ai gialloblù di superare in classifica anche il Foggia, portandosi al settimo posto, la sfida in programma domani, al Menti con il Bari, sa tanto di prova del nove per capire le ambizioni play-off della squadra di Padalino: “Quella in Puglia – a parlare è il portiere Danilo Russo – è stata una vittoria importante. Non era facile contro un avversario in piena lotta salvezza. Avevano bisogno di punti, ma siamo stati bravi a non mollare e ad incassare l’intera posta”. Col Bari per confermarsi tra le grandi del girone: “Dovremo metterci tanto, tutto, per battere questo Bari. E’ una delle corazzate del girone, ma abbiamo intrapreso la giusta strada, abbiamo consapevolezza dei mezzi della squadra, un grande gruppo ed una grande società, cono convinto che fare il salto di qualità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA