Juve Stabia: sabato al Menti il triangolare «Quando i bambini fanno... goal»

Con la squadra ormai vicina all’uscita dal tunnel in cui era piombata nelle ultime settimane in campionato, ancora un’iniziativa sociale della Juve Stabia che, questa mattina ha presentato l’evento che si svolgerà al Romeo Menti sabato mattina: “Nella sala stampa della sede Givova di Scafati – questa la nota del club - si è tenuta la conferenza stampa per l’evento benefico “Quando i bambini fanno… goal!’, che avrà luogo sabato 12 novembre alle ore 10,30 allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia: un triangolare di calcio tra l’ItalianaAttori, la Nazionale Italiana Magistrati e le Vecchie Glorie Juve Stabia.

Presenti alla conferenza, c’erano per la S.S. Juve Stabia il Presidente Andrea Langella, l’Amministratore Filippo Polcino e il Direttore Primavera-under 18 Roberto Amodio per la Juve Stabia. Presente il Presidente GIVOVA Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico. Sono intervenuti gli attori Enzo De Caro, Antonio Serrano e Riccardo Acerbi per l’ItalianAttori oltre a Rocco Alfano, Procuratore aggiunto della Repubblica per la Nazionale Italiana Magistrati e all’avvocato Tommaso Mandato, Presidente Sportform e Campus3S.

Ancora una volta, lo sport e la solidarietà si incontrano e si coniugano in maniera significativa e generosa, in questa occasione speciale per il reparto di neonatologia dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sabato prossimo con i giocatori scenderemo tutti in campo, per segnare il goal più bello e vincere insieme la partita più importante, quella per la vita di tanti bambini. L’ingresso allo stadio Romeo Menti sarà gratuito.