La Juve Stabia saluta il dg Todaro: a Polcino compito di ristrutturare il club

Aveva già salutato tutti nel giorno della conferenza stampa dei due soci Andrea e Giuseppe Langella, e la sua assenza non era certo passata inosservata. Arriva in queste ore l'ufficialità dell'addio dell'avvocato Vincenzo Todaro, già diesse e diggì della Juve Stabia, che lascia il club dopo tre anni di alti e bassi: «La S.S. Juve Stabia comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con l’Avvocato Vincenzo Todaro per sopraggiunti impegni di natura professionale, incompatibili con l’incarico di direttore generale ricoperto nella Nostra società. All’Avvocato Todaro, prima Amministratore Unico e poi Direttore Generale, va il nostro ringraziamento per questi anni di lavoro svolti nella sua esperienza a Castellammare di Stabia. Si comunica, inoltre, che il ruolo di Direttore Generale sarà ricoperto, ad interim, dall’Amministratore Unico Filippo Polcino».

