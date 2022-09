Juve Stabia, Scaccabarozzi e il derby: «Ci riscattaeremo con il Monterosi»

Una sconfitta dura da digerire, un risultato che mancava da oltre trent’anni dal Romeo Menti. La Juve Stabia si ritrova subito al Menti per preparare il turno infrasettimanale di domani, la sfida di Pontedera con il Monterosi, in cui i gialloblù sono chiamati al pronto riscatto: «Dispiace per la sconfitta nel derby – queste le parole di Jacopo Scaccabarozzi -, ci tenevamo tutti. Noi, il pubblico, la società, ma il campo ha scritto un’altra storia, dobbiamo accettarla e rimetterci subito al lavoro, cercando di dare una risposta positiva già domani».

Il calore dei tifosi, l’applauso e l’incitamento della curva alla fine di un derby sentitissimo sono un segnale forte di maturità degli ultras di Castellammare: «Ovviamente avremmo preferito festeggiare sotto la curva, ma quei cori, quella passione, ci fanno capire che siamo tutti dalla stessa parte, e che insieme, al di la’ del derby, possiamo fare belle cose».

Crotone, Catanzaro e Pescara subito avanti: «Sono la squadra che si giocheranno il campionato. La Juve Stabia? Vediamo più avanti. In tutti c’è la volontà di impegnarci al massimo, personalmente, dopo anni a lottare per la salvezza sto vivendo qui una bella esperienza e spero di arrivare sempre il più in alto possibile».