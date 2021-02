È diventato uno dei protagonisti della rinascita della Juve Stabia, prima con le prestazioni e poi, col Catania, con la marcatura che apre ad un possibile successo gialloblù, strozzato in gola solo dalla punizione di Maldonado che, nel turno infrasettimanale, ha consentito agli etnei di portare via un punto pesante dal Menti: «Sono contento del mio momento – spiega il centrocampista stabiese Jacopo Scaccabarozzi -, e ovviamente per il gol nella gara di mercoledì. È il primo, lo aspettavo da tempo. La squadra? Abbiamo attraversato un momento difficile, ma il gruppo, la società, i tecnici, siamo sempre stati uniti».

Rammarico per il pari: «Non c’è dubbio. Abbiamo tenuto testa ad una delle corazzate del girone, eravamo in vantaggio, e cullavamo la possibilità di tre punti importantissimi dopo il successo con la Vibonese. Cercheremo di rifarci nelle prossime sfide, magari con un successo fuori casa».

