E’ una Juve Stabia scatenata quella che chiude l’ultimo giorno di mercato. In attesa del colpo da novanta, il difensore Mulè della Juventus Under 23 (pagato dai bianconeri ben cinque milioni di euro lo scorso anno alla Sampdoria), il club ufficializza tre ingressi ed una cessione prestigiosa. Dalla Salernitana arriva l’attaccante, ex Pro Sesto, Vicenza, Pisa, Paganese, Rieti, Sambenedettese, Iacopo Cernigoi, dal Benevento ecco il centrocampista Volpicelli, classe ’99, cresciuto nella Primavera del Napoli, e dall'Empoli il centrale Fantacci. Al Genoa, invece, Della Pietra, giovane talento classe ‘2002, messosi in luce in queste settimane con la prima squadra. Di seguito i comunicati della società stabiese: “La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con l'Unione Sportiva Salernitana 1919 dell'attaccante Iacopo Cernigoi, classe ’95. Il calciatore, nativo di Mantova, è cresciuto calcisticamente tra Mantova e Milan. Ha vestito anche le maglie di Pro Sesto, Vicenza, Pisa, Paganese, Rieti, Sambenedettese e Salernitana. Queste le prime dichiarazioni: “Contento di essere arrivato in una piazza così gloriosa. Spero di fare bene e rendere orgogliosi i tifosi. Mi metto a disposizione del mister e dei compagni per raggiungere i nostri obiettivi”. Iacopo Cernigoi si è già aggregato al gruppo allenato da mister Padalino e ha scelto il 32 come numero di maglia.



Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con il Genoa Cricket and Football Club, per la cessione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive dell'attaccante Vincenzo Paolino Della Pietra, classe ’02.

A Della Pietra, arrivato grazie all'intuizione di Roberto Amodio e Saby Mainolfi, direttore e responsabile del settore giovanile, protagonista nella passata stagione della Primavera e in questo avvio di stagione in prima squadra, va l’augurio di un futuro sempre più ricco di soddisfazioni personali e professionali.



La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con il Benevento Calcio del centrocampista Giovanni Volpicelli, classe ’99.

Il calciatore, nativo di Napoli, è cresciuto calcisticamente tra Napoli e Benevento. Ha vestito anche la maglia dell'Arezzo. Queste le prime dichiarazioni: “E' un onore per me vestire questa maglia. Sono molto contento di avere questa opportunità e spero di dare il massimo a disposizione del mister e dei compagni”.

Giovanni Volpicelli si è già aggregato al gruppo allenato da mister Padalino e ha scelto il 26 come numero di maglia



La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con l'Empoli Football Club del centrocampista Tommaso Fantacci, classe ’97.

Il calciatore, nativo di Lucca, è cresciuto calcisticamente nell'Empoli. Ha vestito anche le maglie di Padova, Prato, Carpi e Pistoiese.Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contento di essere arrivato alla Juve Stabia. La piazza di Castellammare di Stabia è viva, c'è tanto entusiasmo. C'è voglia di fare bene da parte di tutti. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister e della squadra”.. © RIPRODUZIONE RISERVATA