Juve Stabia: colpo di mercato con Schiavi dal Novara

Dopo il prolungamento e rinnovo del contratto di Denis Tonucci, la Juve Stabia piazza un colpo importante, assicurandosi l'ex Novara, Nicholas Schiavi: «La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Nicolás Adrián Schiavi, classe ’95. Il calciatore, natio di Rafaela (Argentina), è cresciuto calcisticamente nel Novara e ha vestito, tra le altre, le maglie del Modena e del Cuneo».

Queste le sue prime parole «Sono molto contento di essere arrivato alla Juve Stabia. Spero di dare una mano all’allenatore, alla squadra e di dare tutto per questi colori. Arrivo in una grande piazza e non vedo l’ora di mettermi a disposizione».