Juve Stabia sconfitta e felice col Napoli Colucci: «Una grande festa per tutti»

Nonostante la sconfitta per 3-0, in casa Juve Stabia c’è entusiasmo per la prestazione dei gialloblù nell’amichevole del Maradona contro il Napoli di Spalletti. Mister Colucci non sta nella pelle: “Tutto bellissimo, al di la’ del risultato, è stata una festa per tutti, per me, per i ragazzi, per i tifosi che ci hanno seguito in massa. Sembrava di essere a Castellammare, oltre tremila sugli spalti, tantissimi motorini, auto, fin dall’autostrada, una cosa davvero bella da vivere”.

Un test importante per la sua squadra, che ha retto un tempo, ed anzi, con Pandolfi ha addirittura “rischiato” il colpo a sorpresa con un tiro da quasi quaranta metri che ha chiamato Sirigu agli straordinari: “Beh, lui ce li ha questi colpi. Sono soddisfatto per la squadra, i ragazzi hanno disputato una bellissima partita, sono stati bravi nonostante si trovassero di fronte ad una squadra fortissima. Avevo chiesto una gara pulita, serena, di giocare il pallone quando l’avevamo noi, e sono soddisfatto”. Tanti giovani in campo: “Dispiace non aver potuto far giocare tutti, ma di sostituzioni ne ho fatte undici, e di più proprio non potevo. Spalletti? Sono contento dei complimenti, personalmente ringrazio lui, la società del Napoli, per l’invito, che da’ valore ed è un giusto premio al nostro club. Ci hanno accolto come amici, è stata una bella festa. Poi è normale che quando il Napoli forza ti fa male, ma per noi è stato un allenamento importante, che ti fa andare oltre ed affrontare la nuova stagione con tante aspettative”.