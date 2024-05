Juve Stabia promossa in Serie B, questa sera il tributo al Circolo Posillipo a Napoli

La sconfitta col Mantova in Supercoppa non ha oscurato la gioia e lentusiasmo che regnano a Castellammare dopo la vittoria del campionato di serie C della Juve Stabia.

Ancora tanti festeggiamenti, questa sera squadra e dirigenti saranno ospiti al Circolo Posillipo di Napoli per ricevere l'ennesimo, meritato tributo: «Questa sera, alle ore 19:00 la S.S. Juve Stabia 1907, con il presidente Andrea Langella - questa la nota del club -, lo staff dirigenziale, tecnico, sanitario e squadra, sarà ospite del Circolo Nautico Posillipo, accolta dal presidente Aldo Campagnola e dal direttivo, dove incontrerà la squadra di pallanuoto del club rossoverde con lo staff dirigenziale e tecnico al completo.

L’evento segue di alcuni giorni la consegna di una targa al presidente Langella, socio del Circolo, avvenuta la scorsa domenica durante l’assemblea dei soci, e costituisce l’occasione per festeggiare lo straordinario successo della S.S. Juve Stabia 1907 che le ha consentito il ritorno dopo quattro anni in Serie B e, ad un tempo, per rafforzare ulteriormente lo storico legame che la lega al Posillipo grazie alla presenza, negli anni, di dirigenti storici del club di Castellammare di Stabia».