Juve Stabia, depositata l'iscrizione per la nuova serie C

La campagna abbonamenti è partita nel migliore dei modi con tantissimi sportivi che, sui social, hanno voluto postare la propria immagine con la tessera appena sottoscritta per il prossimo campionato, così la Juve Stabia prosegue nel suo percorso di ristrutturazione anticipando tutti i tempi. Formalizzata quindi con ampio anticipo tutta la documentazione necessaria all’iscrizione al prossimo campionato che, dopo l’exploit giudiziario che ha consentito di ripianare il monte debiti a bilancio, dovrebbe essere praticamente certa, viste anche le tante visite che nelle ultime settimane la Co.Vi.Soc. ha effettuato nella sede del club per visionare i conti.

Il primo tassello è posto, dunque, la Juve Stabia sarà ai nastri di partenza della prossima serie C, molti tifosi hanno accettato la scommessa della società acquistando l’abbonamento “a scatola chiusa” in attesa di conoscere i primi colpi di mercato, non resta che attendere l’operato del diesse Di Bari per capire nella griglia della nuova serie C dove potranno collocarsi i gialloblù di Colucci.