Si infiamma il mercato della Juve Stabia. Come già nell’aria nei giorni scorsi il portiere Tomei passa al Ravenna, una scelta legata soprattutto ad aspetti familiari. Ma nel pomeriggio è arrivata anche l’attesa fumata bianca per l’arrivo in gialloblù di Alessandro Marotta, autentico bomber di razza con trascorsi in piazze importanti come Benevento, Catania, Vicenza: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal L.R. Vicenza Virtus, a titolo definitivo, dell'attaccante Alessandro Marotta, classe '86. Il calciatore, natio di Napoli, è cresciuto calcisticamente nel Fortis Spoleto per poi vestire le maglie, tra le altre, dell'Olbia, del Brindisi, del Gubbio, della Lucchese, del Bari, dello Spezia, della Cremonese, del Benevento, del Grosseto, della Robur Siena e del Catania”. Sulle spalle la maglia numero 10 da autentico leader, Marotta sembra carico al punto giusto: “Sono contento di approdare alla Juve Stabia. Ho giocato al Menti tante volte e da quello di Vicenza arrivo a quello di Castellammare di Stabia. Una società importante e ambiziosa, sono felice e pronto a finire al meglio la stagione in corso per fare ancora di più nella prossima”. Mercoledì il probabile esordio nella veste di grande ex contro il Catania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA