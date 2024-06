Juve Stabia, il sindaco di Capracotta ufficializza il ritiro dei gialloblù

Si vociferava da qualche giorno, ad anticipare la sede del ritiro della squadra di Pagliuca alla vigilia del torneo cadetto è stato Candido Paglione, sindaco di Capracotta, piccolo comune molisano.

«Abbiamo sempre creduto nella possibilità di realizzare un campo da calcio in erba naturale per ospitare i ritiri estivi delle squadre professionistiche. Adesso è ufficiale: grazie all’impegno costante e da tempo condiviso, tra poco più di un mese arriverà a Capracotta la squadra della Juve Stabia che disputerà il prossimo campionato di serie B. Un’ottima opportunità e un grande onore per tutta la comunità e per il nostro campo sportivo intitolato alla memoria di Erasmo Jacovone. E un ringraziamento particolare al giornalista sportivo Michele Visco».

I gialloblù dovrebbero iniziare il ritiro a Teleae per poi spostarsi in Molise dal 15 luglio.