Juve Stabia: 0-0 col Nola in amichevole Colucci: «Manca ancora qualcosa»

Un’amichevole a porte chiuse, ma da cui ci aspettavano conferme, la Juve Stabia non va oltre lo 0-0 contro il Nola, in una sfida che conferma da un lato il buon lavoro di Leonardo Colucci, ma anche la necessità di un attaccante di peso che possa far fare all’undici gialloblù il salto di qualità. Mancano ormai due settimane all’avvio del campionato, ma anche al termine del mercato estivo, e l’impressione è che, chiusa anche la questione del portiere con l’arrivo del giovane Barosi, il diesse Di Bari si concentrerà fin dai primi giorni della settimana per definire l’innesto della punta, con Eusepi che resta il numero uno sul taccuino del dirigente stabiese. Colucci resta soddisfatto della prova dei suoi: “C’è stato impegno, non mi sento di rimproverare nulla alla squadra, ma ci sono situazioni che si devono concretizzare. Abbiamo da migliore tanto, in qualità tempo di smarcamento e giocate. Il campionato? Sicuramente lo slittamento può aiutare ad arrivare preparati all’impegno, ma questo vale per tutti. Il mercato? Sicuramente qualcos’altro faremo. Abbiamo alcuni ruoli in cui siamo carenti, e la società sa bene cosa serve. Il bilancio generale è positivo, stiamo lavorando bene, il gruppo si va via via formando, sono fiducioso”.