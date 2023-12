Juve Stabia, il sorriso di Pagliuca dopo il derby: «E' stata la vittoria di tutti»

Sorride e gongola, ma da ieri è tornato il “martello” di sempre. Se la gode, Pagliuca, dopo quello di Lucca, a Castellammare un altro piccolo miracolo che sta portando la Juve Stabia sotto i riflettori del torneo di serie C. La vittoria col Benevento, la diretta su Rai 2 che ha presentato Castellammare e la sua squadra con una cartolina da incorniciare. E lui continua nel ruolo di novello “Masaniello”, pronto a trascinare le folle: “La vittoria di domenica – queste le sue parole – è prima di tutto del gruppo. Perchè i ragazzi hanno voluto fortemente il successo, per quanto hanno dato in settimana per arrivare all’evento. E poi è la vittoria del popolo, di Castellammare. Non era facile, una vetrina importante, con tanta gente sugli spalti, la diretta televisiva sul canale nazionale, ma i nostri tifosi hanno saputo trascinare i ragazzi. E’ stato qualcosa di splendido, indimenticabile”.

Per una volta ha accantonato il minutaggio, preferendo l’esperienza di Andreoni alla freschezza di Baldi, ma contro la corazzata del girone poteva starci: “Abbiamo vinto contro la squadra più forte di tutte.

Anche dell’Avellino. E’ stata una partita importantissima. Il minutaggio? Avevamo fatto qualcosa in più a Messina, e ci poteva stare, ma questo non vuol dire nulla, i nostri sono giovani importanti che giocano perchè lo meritano”.

Il gol di Bellich, il quinto, non è frutto del caso: “Lavoriamo tanto sui calci piazzati, ma quando l’ho vista entrare quasi non ci credevo. Sono felice, per i ragazzi, per la società, per il presidente. Ora testa bassa e pedalare, ci attendono altre gare altrettanto importanti fino al 22 dicembre, quando potremo convderci un po’ di riposo”.«