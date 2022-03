Juve Stabia: sospeso per doping in via precauzionale bomber Eusepi

Una vera e propria mazzata per la Juve Stabia che nel momento topico del campionato perde il suo bomber. Umberto Eusepi è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per violazione degli art. 2.1 e 2.2 (presenza di una sostanza vietata o dei metaboliti o marker del campione biologico) dopo i controlli disposti da Nado Italia.

Questo il dispositivo: «Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Umberto Eusepi (FIGC) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da NADO Italia».

Per Eusepi la possibilità di una squalifica, per la Juve Stabia l’impossibilità di impiegare fino alla sentenza definitiva il suo attaccante, tornato finalmente a segnare nelle ultime sfide di campionato dopo un periodo in cui sembrava aver smarrito la via della porta. Per Novellino, alla vigilia della sfida col Catanzaro, che in caso di vittoria della Juve Stabia potrebbe aprire alla B del Bari di De Laurentiis, l’ennesima gatta da pelare di un’annata quanto meno singolare…