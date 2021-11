Juve Stabia, Sottili si gode il dopo Bari: «Alla squadra chiedo continuità»

Aveva chiesto conferme ed una prova di forza. Col Bari ha trovato entrambe. Stefano Sottoli si gode la vittoria della sua Juve Stabia contro la capolista del girone, e già guarda avanti ad un mese di novembre con altre due sfide su tre al Menti, per cercare di risalire piazzamenti in classifica. «Quella col Bari è stata una gran bella prova dei ragazzi – dice –, quelle prestazioni che aiutano a lavorare meglio durante la settimana. Alla squadra avevo chiesto segnali di crescita, di confermare anche quanto fatto di buono, a parte quindici minuti fatali, nel derby di Torre».

La gestione della gara una delle pecche nelle settimane precedenti, con la capolista una tenuta ineccepibile: «Abbiamo dimostrato di saper soffrire quanto è stata necessario, con il giusto approccio alla partita. Nei momenti di difficoltà siamo stati bravi a restare uniti, cercando di uscire anche palla al piede quando venivamo schiacciati. Insomma, una prestazione che mi è piaciuta tanto».

Il passo successivo è la continuità: «Sicuramente. Si prestazione come di risultato. Questo è un campionato livellato, e se si riesce a dare prosieguo a quanto di buono fatto in queste prime settimane di lavoro insieme, possiamo arrivare lontano».

Una Juve Stabia con ampi margini di crescita, con calciatori come Schiavi ancora fuori per infortunio. «E’ un valore aggiunto, un calciatore che può fare più ruoli, dal trequartista alla mezzala, con spiccate qualità offensive. Ma è tutta la squadra a non aver ancora reso come nelle sue corde. E questo ci fa guardare con fiducia al futuro».