Juve Stabia. Sottili fiducioso: «A Catanzaro a testa alta»

E’una Juve Stabia incerottata quella che riparte, domani pomeriggio, da Catanzaro, dopo l’amarezza del pari casalingo contro il Monterosi di sette giorni fa. Tanti infortunati per Sottili che dovrà fare di necessità virtù: “Recuperiamo solo Tonucci e Cinaglia, ma dovremo fare a meno di Troest ed Esposito, che avevano fatto bene nelle ultime gare. Ma stare qui a fasciarsi la testa serve a poco, mi aspetto un po’ da tutti una gara di spessore, la voglia di far bene e rifarci dopo una gara, quella col Monterosi, che ci ha lasciato non poco amaro in bocca. Abbiamo disputato un buon match, avendo quasi sempre il pallino del gioco, ma racimolando il minimo”. A Catanzaro con la voglia matta di rilanciarsi in classifica. “Affrontiamo un avversario di valore, sarà una gara nervosa, in cui l’aspetto psicologico conterà, e non poco. I ragazzi sono carichi, questa è una squadra che può far male a chiunque in questo girone, ma dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi. Non ci sto a fare lo sparring che si mette all’angolo, ma ho chiesto di giocarcela senza timori”. Una Juve Stabia, ci crede Sottili, che non ha ancora detto la sua in campionato: “Assolutamente. Dobbiamo provare a vincere, cercando di limitare in ogni caso i danni. Stiamo crescendo, e credo che questo sia sotto gli occhi di tutti, dobbiamo solo restare sereni, lavorare, alla lunga arriveranno anche i risultati che tutti ci auguriamo”.