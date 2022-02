Juve Stabia, Sottili: a Palermo giocheremo per i nostri presidenti

A Palermo, in cerca della svolta. Dopo due successi di fila al Menti, ed in mezzo lo stop di Avellino, la Juve Stabia è ormai partita alla volta di Palermo dove domani affronterà i rosanero dell’ex mancato, Silvio Baldini. Squadra e tecnico si sono stretti intorno alla famiglia Langella, proprietaria del club per la scomparsa della mamma dei due soci, ed in Sicilia proveranno a ridare il sorriso alla proprietà: “In primis – queste le parole del tecnico Sottili alla vigilia della sfida di Palermo -, vogliamo rinnovare l’affetto ai nostri dirigenti per il lutto di questi giorni. Ci aspetta una gara difficile, contro un avversario di spessore. Ma siamo in un momento positivo, al di la’ del risultato del derby, e sono convinto che venderemo cara la pelle”. Il ritorno al gol di Eusepi un toccasana per la squadra stabiese: “E’ un calciatore importante per la categoria, per il nostro gioco. Non è solo un finalizzatore, gioca per il gruppo, e sono certo che farà benissimo in questa seconda parte del campionato”. Col Palermo, dunque, per la svolta: “Abbiamo qualche difficoltà in più fuori casa – conferma Sottili -, e vogliamo provare a vincere per cercare di dare continuità alla nostra classifica. Mi aspetto una gara complicata per entrambe le formazioni. Abbiamo un grande gruppo, possiamo arrivare a centrare qualcosa di importante, ma per farlo dobbiamo metterci sempre il meglio, ciascuno per il suo ruolo”.