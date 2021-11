Juve Stabia, Sottili dopo la Turris: «Dispiaciuto per lo stop nel derby»

C’è tensione in casa Juve Stabia. Dopo l’entusiasmo per il ritorno al successo con il Messina dopo il cambio di allenatore, la sconfitta nel derby con la Turris ha restituito un Sottili abbastanza teso:

«Prima ci dicevano che non tiravamo in porta, ora che non facciamo gol. Nel derby abbiamo creato tantissimo, e sinceramente mi preoccuperei se questo non fosse accaduto. Poi si può vincere o perdere, avevamo provato anche diverse situazioni la scorsa settimana, non dobbiamo demoralizzarci ma guardare avanti».

Questo pomeriggio la conferenza stampa del vice presidente, Giuseppe Langella, ma intanto la squadra, che riprende la preparazione in vista del big-match di sabato con la capolista Bari, cerca serenità:

«La prestazione, contro la Turris non è mancata – ha concluso Sottili -, ovviamente dispiace per il risultato che ci penalizza in classifica, ma abbiamo lottato e siamo stati in partita fino alla fine. Ci sono stati persino miglioramenti rispetto alla partita precedente, dobbiamo restare sereni e proseguire il nostro cammino».