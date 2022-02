Juve Stabia, Sottili: zitti e a testa bassa, a Picerno per superare la crisi

La sconfitta col Catania, gli strascichi polemici per qualche scelta non del tutto condivisa dalla piazza, la sfida di Picerno per rialzare il capo. Stefano Sottili non è a rischio (non ancora), ma dopo due prestazioni deludenti come quelle di Palermo e contro gli etnei, un altro stop nel turno di domani potrebbe aprire nuovi scenari in casa Juve Stabia. “Come si supera il momento? Con l’impegno, il lavoro, stando zitti a testa bassa e cercare di trovare il guizzo giusto in casa del Picerno. Col Catania non abbiamo fatto quanto era nelle nostre corde, contro un avversario che, di contro, ha disputato una grande gara. Contro queste formazioni serve la prova migliore. Dai ragazzi mi aspetto prima di tutto una prestazione corale, non dobbiamo ripetere gli errori contro i siciliani, quando abbiamo cercato di risolverla come singoli. C’è bisogno di una prova di sacrificio, concreta, collettiva, per tirarci fuori da un momento non facile”