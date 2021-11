Juve Stabia, Sottoli assolve i gialloblù dopo il pari col Monterosi

Non riesce il colpo da novanta, ed il Menti si conferma stregato per la Juve Stabia a cui non riesce la doppietta interna da tempo immemore. Sottili assolve i suoi dopo il pari interno con il Monterosi, reduce dal cambio in panchina: “Verrebbe da dire che è mancato solo il gol – questo l’amaro commento dell’allenatore stabiese -, non siamo riusciti a capitalizzare quanto costruito, venendo meno negli ultimi metri, ma onestamente ai ragazzi non mi sento di dire nulla. L’impegno c’è stato, la prestazione anche. Sicuramente essere andati sotto ci ha condizionato per lunghi tratti, volevamo ripartire in modo diverso, ma siamo stati costretti ad inseguire da subito”.

Diverse occasioni, sulla strada della Juve Stabia anche il portiere laziale in stato di grazia, Sottili prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Ci abbiamo messo anche troppo slancio, e nella ripresa, probabilmente, ci siamo un po’ allungati perdendo le distanze. Con l’innesto di Berardocco abbiamo guadagnato in qualità, ma in un momento in cui, dovendo risalire la china, e contro un centrocampo stretto, avremmo avuto bisogno, talvolta, anche di fisicità. Dobbiamo ripartire da una buona prestazione, ora ci attende una sfida importante (a Catanzaro n.d.a.) dovremo rivedere l’azione del gol in cui non siamo stati ineccepibili e cercare di continuare nella nostra crescita, i conti non si fanno ora…”.