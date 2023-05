Juve Stabia, squadra e società a pranzo per far gruppo in vista dei play-off a Cerignola

Un momento conviviale per serrare i ranghi, far quadrato, creare il giusto clima nel gruppo e sinsaldare, soprattutto, squadra e società dopo un anno lungo, con un cammino altalentante degli uomini di Novellino, e provare, tutti insieme a superare il primo scoglio dei play-off.

Una foto, poche righe di comunicato, la Juve Stabia cerca il riscatto dopo un girone di ritorno tutto da dimenticare se non per il finale: "A Marina di Stabia, questo pomeriggio, il Presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella, l’Amministratore Unico Filippo Polcino, il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, la dirigenza tutta, lo staff tecnico e la squadra hanno pranzato insieme compattando ancora di più il gruppo in vista dei playoff".

A Cerignola, l'11 maggio la prima sfida a Cerignola, gara secca con un solo risultato a disposizione, la vittoria...