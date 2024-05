Se la gara di domenica scorsa ha chiuso, nel migliore dei modi, per la prestazione offerta dalla squadra, ogni rapporto tra la Juve Stabia e la serie C, la settimana è trascorsa con tanto lavoro da parte degli addetti, ormai impegnati su più fronti per arrivare preparati in primis al 4 giugno prossimo, quando bisognerà depositare tutta la documentazione per l'iscrizione alla serie B, e poi agli step successivi, dal ritiro al mercato. Non dovrebbe essere il Menti, è bene chiarirlo da subito, lo stadio della Juve Stabia: nel primo incartamento sarà quasi certamente il "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli, dopo il parere positivo del Comune, ma si tratta solo di una formalità. In questi giorni sta per essere appaltato l'intervento di restyling necessario per la B, con l'intento di essere pronti, ad inizio agosto, ove necessario, per la prima di coppa Italia.

«Uno stadio come il nostro dice il direttore sportivo, Matteo Lovisa può essere fondamentale in serie B. La Juve Stabia deve costruire la propria salvezza innanzitutto in casa, dobbiamo mantenere il fortino che quest'anno ci ha consentito di centrare il risultato». Già da giorni impegnato sul mercato, a breve dovrebbe chiudere con le conferme di Andreoni e Meli, Lovisa non chiude ancora la porta a Thiam, anche se il portiere di proprietà della Spal sarebbe stato accostato al Torino: «Io leggo poco, preferisco parlare con i diretti interessati. La Spal non ha ancora un direttore sportivo, col ragazzo e con gli agenti c'è un ottimo rapporto, vedremo».

Bachini, Bellich, Leone, Adorante sono intoccabili, il dirigente ci tiene a chiarirlo a possibili "sirene": «Non posso negare che qualche interesse c'è stato conferma -, ma non sono sul mercato, a meno di offerte davvero irrinunciabili, di quelle che poi consentirebbero a noi di fare un altro tipo di mercato. Ce li teniamo stretti». Tenere i pezzi pregiati, dunque, poi inserire un po' di esperienza della categoria, la strategia della società: «Non dobbiamo farci prendere dalla smania di inseguire il nome, ma restare sereni, consapevoli della nostra ossatura. Non servono calciatori già affermati, ma profili come quelli dello scorso anno, che possono far bene a dispetto dell'età, che possono farci crescere sotto l'aspetto qualitativo. Certo, se partiamo dai 79 punti in serie C vuol dire che molte di queste caratteristiche sono già nostre».

In ritiro con il gruppo quanto più completo possibile è uno degli obiettivi: «Sicuramente. È stato un valore aggiunto già quest'anno. Certo non sarà facile essere ai primi di luglio, ma all'80-85% la squadra dovrà essere definita». Da navigato della categoria, dopo le esperienze con il Pordenone, il diesse anticipa la prossima stagione: «È un campionato lungo, difficile, tante piazze importanti. Anche il punticino fa classifica, alla fine si fa la somma, bisogna farsi trovare sempre pronti ed avere continuità. Qualche momento negativo può esserci, dovremo riuscire a compattarci, consapevoli dei nostri mezzi». Sui play-off di serie C, Lovisa dice: «Non è facile, nel calcio basta l'episodio. Il Vicenza mi ha fatto una grande impressione, credo possa essere una delle finaliste».