Juve Stabia, definito lo staff di Colucci: torna il talismano Patrazzuolo

Definito lo staff del tecnico Leonardo Colucci, aspettando il possibile colpo del bomber Di Piazza, la Juve Stabia si avvicina un passettino alla volta alla nuova stagione, che inizierà il 18 luglio con il raduno al Menti. Torna in gialloblù, come preparatore dei portieri, Amedeo Petrazzuolo, già nello staff della promozione in B di tre anni fa, e tra i pali stabiesi oltre un decennio fa nella sfida con il Napoli di De Laurentiis: «La S.S. Juve Stabia comunica di aver completato la composizione del nuovo staff tecnico che affiancherà mister Leonardo Colucci per la stagione 2022/2023: Giorgio Lucenti allenatore in seconda; Giuseppe Montanaro collaboratore; Claudio Capacchione preparatore atletico; Amedeo Petrazzuolo preparatore dei portieri; Giuseppe Visone recupero infortuni».