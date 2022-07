Juve Stabia: al via anche la stagione delle giovanili a Castello di Cisterna

Comincia ufficialmente la stagione agonistica del settore giovanile della Juve Stabia. La società gialloblù ha presentato tutte le novità presso la struttura di Castello di Cisterna, scelta già da qualche anno come se per le attività delle giovanili, affidare come sempre al duo Mainolfi-Amodio, arricchite dall’esperienza del bomber ex Sora, Pasquale Luiso, entrato da poco nei quadri tecnici. Questo il comunicato del club: “Parte l’attività per la stagione sportiva 2022/2023 del settore giovanile della S.S. Juve Stabia. Questo pomeriggio, all’Rp Sport Center di Castello di Cisterna il Presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella, il Vice Presidente Vincenzo D’Elia, l’Amministratore Unico Filippo Polcino, il Direttore Marketing Givova Gennaro Cozzolino e il responsabile Givova società e scuole calcio Campania Salvatore Ciliberti, che hanno portato i saluti del presidente Givova Giovanni Acanfora, hanno incontrato tutte le vespette e i rispettivi genitori. Momento di incontro e di ringraziamento per tutti i tesserati e i genitori che si sacrificano per quel sogno che si spera possa diventare realtà per i propri figli.

Il Presidente Andrea Langella è intervenuto dichiarando: «Il settore giovanile della Juve Stabia è il nostro fiore all’occhiello. Gestito sapientemente da professionisti, come il responsabile Saby Mainolfi e il direttore della Primavera Roberto Amodio, cresce nell’intento di dare ai nostri ragazzi valori, quelli reali e importanti per lo sport, di attaccamento ai propri colori e di rispetto per gli avversari. Voglio fare un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi, i nostri atleti, ma soprattutto alle loro famiglie che hanno sposato il nostro progetto. Ringrazio pubblicamente le società che collaborano con noi che ci consentono di ricevere un buon prodotto senza impegni economici da parte nostra, così come ringrazio la straordinaria struttura che ci ospita dell’Rp Sport Center».

E’ intervenuto anche il socio Giuseppe Langella: «Siamo contenti dell’operato dei responsabili del settore giovanile e dei risultati ottenuti nella passata stagiona. Rispetto al passato, però, prometto maggiore presenza, voglio essere accanto a questi ragazzi in prima persona, dando loro coraggio e spingerli verso i nostri obiettivi. Dobbiamo crescere ancora di più e lo faremo con tutte le nostre forze».

Il Vice Presidente Vincenzo D’Elia orgoglioso del settore giovanile aggiunge: «Voi siete l’anima di questa società, vedervi divertire e giocare ci riempie di gioia, ancor di più perchè difendete i nostri colori. Quei colori che vi sono entrati nel cuore. Anche nel corso di questa stagione, oltre che per i risultati sportivi, ci siamo contraddistinti per il fair play, perché la sportività viene prima di tutto. Noi siamo la Juve Stabia e grazie anche a voi che questa società diffonde la propria importanza in giro per l’Italia».

L’Amministratore Unico Filippo Polcino, infine, aggiunge: «Siamo contenti dei risultati raggiunti sul campo, felici per l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza del settore giovanile ma la cosa più importante è che i ragazzi possano crescere e raggiungere la prima squadra, mostrando tutto il loro attaccamento alla maglia e ai nostri colori. Finale promozione in Primavera 3 con la nostra Primavera, Quarti di finale playoff con l’Under 17 e ottavi con l’Under 15. Un qualcosa che non molti sono riusciti a fare nella scorsa stagione e che, invece, noi abbiamo raggiunto, eliminando società blasonate nel nostro percorso. Ringrazio l’Rp Sport Center di Castello di Cisterna, dove ci troviamo oggi, il nostro quartier generale per il settore giovanile. Un centro sportivo che concede ai nostri giovani una crescita esponenziale in tutti i campi. L’auspicio è che si possa proseguire nel percorso di crescita che sarà affiancato da iniziative extra campo che nel corso della stagione andremo a rivelarvi e a svolgere tutti insieme».