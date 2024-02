Juve Stabia, Stanga e Garau: due colpi per Pagliuca

Due colpi al fotofinish per la Juve Stabia che regala a Pagliuca un difensore ed un attaccante per completare la rosa dopo le partenze di Vimercati, Bentivegna e, sempre oggi, Rovaglia, passato alla Casertana. «La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dal Lecco, del difensore Luca Stanga, classe ’02, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Brescia, è cresciuto calcisticamente nel Milan e ha vestito anche la maglia del Rimini. Luca ha scelto il 91 come numero di maglia».

«La S.S.

Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dalla Ternana Calcio, dell'attaccante Ottavio Gabriele Garau, classe ’02, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Caserta, è cresciuto calcisticamente nel Foggia e nella Roma e ha vestito, tra le altre, le maglie della Vis Pesaro e della Reggina. Ottavio ha scelto il 18 come numero di maglia».