Lo aveva annunciato il socio Giuseppe Langella nel corso di una trasmissione sulla Juve Stabia, ed il club non si è fatto trovare impreparato. Con qualche casella nella rosa ancora da riempire, dopo il mercato di gennaio, l’occhio del diggì Peppino Pavone si è rivolto al mercato degli svincolati. Così sembra ormai questione di ore per il tesseramento dell’ex centrocampista (ha vestito il gialloblù in serie B), Sergio Suciu, svincolatosi dal Venezie, e del difensore, un passato al PSV in Olanda, Alberto Suently. Il primo è giunto nel week-end a Castellammare, il gigante della difesa si allena da una settimana con la squadra, ed avrebbe ormai convinto Padalino. Due innesti di prospettiva, visti anche i tanti prestiti di quest’anno, per gettare le basi della Juve Stabia che l’anno prossimo dovrà lanciare l’assalto alla serie B.

