Juve Stabia Supercoppa Serie C, Pagliuca conferenza stampa: «Ci divertiremo»

Voglia di campo, voglia di supercoppa. A due settimane dall’ultima di campionato la Juve Stabia, neopromossa in B, torna sul tappeto del Menti, e si prepara ad accogliere (domani) il Mantova all’esordio nel triangolare dedicato alle tre compagini vincitrici dei rispettivi gironi.

«Vogliamo far bene – esordisce alla vigilia Guido Pagliuca -, vogliamo continuare a divertirci, ma avendo messo nel mirino un trofeo che allungherebbe ancora i nostri record, la Juve Stabia non ha mai vinto questo trofeo. Siamo sereni, tranquilli, c’è entusiasmo, ma anche concentrazione. I festeggiamenti? Si, ce ne sono stati tanti, e questo porta euforia nel gruppo, ma dopo aver staccato un po’ la scorsa settimana, questa ci siamo concentrati sulla gara di domani. Per rispetto nostro, della nostra gente, vogliamo giocarcela come sempre, col morso sul metro, con la giusta determinazione, contro una squadra forte e bene organizzata».

Non rientra Bachini, poi tutti convocati: «Si, avremo a disposizione tutti, e decideremo come meglio gestirla in fase di rifinitura.

Siamo sereni, consapevoli di potercela giocare. E’ un mini campionato, tra le prime della classe, e questo ci inorgoglisce oltremodo. Poi avremo modo di tuffarci nella nuova esperienza della serie B».