Juve Stabia-Taranto 0-0, Langella: «Restiamo uniti»

Finisce 0-0 tra Juve Stabia e Taranto nella sfida che riporta al Menti l’ex Eziolino Capuano, ora sulla panchina dei pugliesi. Un punto per parte, con i gialloblù che hanno qualcosa in più di cui rammaricarsi per il finale arrembante con Vannucchi sugli scudi. Pochesci, sempre orfano di Caldore per il secondo turno di squalifica, conferma Altobelli centrale di difesa, ma preferisce giocare a specchio con il Taranto con il 3-5-2, lasciando a fuori Silipo a cui preferisce Guarracino. In attacco la coppia più attesa, con Zigoni al fianco di Pandolfi. Ritmi bassi fin dall’avvio, Mastromonaco ci prova cercando Bifulco che calcia però sul fondo. Meglio la ripresa, soprattutto gli ultimi minuti che portano al tiro la Juve Stabia con D’Agostino (tiro sul fondo), Pandolfi (che centra il palo a Vannucchi battuto) e Silipo, che si vede respingere il tiro dall’estremo pugliese. “Questo è un torneo di transizione – dopo qualche coro rivolto alla società chiarisce il socio Giuseppe Langella – dobbiamo migliorare lo score dello scorso anno, ma nessun volo pindarico. Poi è normale che ognuno di noi vorrebbe vincere ogni partita”. Pochesci gli fa eco: “Peccato, avremmo meritato il successo, dobbiamo avere maggiore convinzione negli ultimi metri”.